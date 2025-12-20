I pronostici dell’Eccellenza Il Montefano a Monte San Giusto una gara da X Il Tolentino con Lovotti favorito sul Chiesanuova

La prima giornata del girone di ritorno dell’Eccellenza è presentata dall’allenatore Luigi Giandomenico. Montegranaro-Osimana: "Il cambio della guida tecnica e gli stimoli nuovi permetteranno al Montegranaro di muovere la classifica contro un’Osimana che sta attraversando un buon momento: X". Fermana-Urbino: "La Fermana è la squadra più forte del campionato, ma non dovrà sottovalutare l’Urbino, una formazione compatta che può creare problemi a chiunque, ma ritengo che vinceranno i canarini". Fermignanese-Trodica: "Il Trodica è una corazzata, m non sarà affatto facile giocare a Fermignano contro una buona formazione: X" Jesina-Fabriano Cerreto: "Si tratta di uno scontro diretto con i leoncelli reduci da un periodo importante e stanno anche bene: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

