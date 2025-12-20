i precedenti quel guizzo di gyasi nella finale playoff passo decisivo verso la serie a

L’ultimo incrocio, datato 25 aprile scorso, si è chiuso sul 2-2. In quella occasione Frosinone sempre avanti grazie a Bohinen, poi ripreso dallo Spezia con Bandinelli e Pio Esposito. Otto anni prima, sempre il 25 aprile, le due squadre si erano già affrontate: i gialloazzurri guidati da Marino, in piena corsa per Serie A, si imposero per 2-0 con le reti di Dionisi e Ciofani, mentre sulla panchina spezzina sedeva Di Carlo. Il primo capitolo della sfida risale al 23 settembre 2006: finì 2-2, con tutte le reti concentrate nella ripresa. Lodi portò avanti i padroni di casa, Saverino pareggiò su rigore per lo Spezia di Soda, poi Ischia firmò il nuovo vantaggio prima del definitivo pareggio di Gorzegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

