Roma, 20 dicembre 2025 – La Russia è pronta ad attaccare i Paesi Baltici nel 2027 e a “occuparli”: lo ha detto Kirill Budanov, capo del servizio segreto militare ucraino (Gur), citato dai media di Kiev. “Il piano originale prevedeva che la Russia fosse pronta a iniziare le operazioni nel 2030. Ora i piani sono stati rivisti aggiornati al 2027”, ha detto nel corso di un’intervista, aggiungendo che l'obiettivo di Mosca “è di occupare questi Paesi”. Zelensky: se Ucraina sconfitta, Russia inevitabilmente arriverà in Polonia Anche i report dell'intelligence statunitense avvertono che Putin intende conquistare l'intera Ucraina e reclamare parti dell'Europa che appartenevano all'ex impero sovietico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I piani segreti di Putin, 007 Kiev: “Attaccherà i Baltici nel 2027”. Intelligence Usa: “Vuole tutta l’Ucraina ed ex Paesi sovietici”

Leggi anche: Paesi Baltici: 500 milioni di dollari per armi Usa a Kiev

Leggi anche: La mano Usa dietro i raid di Kiev: così gli 007 aiutano l'Ucraina a colpire l'energia di Putin

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Russia, il piano per far esplodere aerei in volo dall'Europa agli USA: così gli 007 NATO hanno fermato l'attacco.

I piani segreti di Putin, 007 Kiev: “Attaccherà i Baltici nel 2027”. Intelligence Usa: “Vuole tutta l’Ucraina ed ex Paesi sovietici” - Fonti statunitensi: “Il capo del Cremlino vuole di più, europei e polacchi ne sono convinti” ... quotidiano.net