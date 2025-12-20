I parrucchieri Di Benedetto donano l’incasso di Natale ai bimbi del Santobono
Nel pieno delle festività, Di Benedetto Parrucchieri ha scelto di trasformare un gesto quotidiano in un aiuto concreto: una giornata in cui il lavoro in salone diventa sostegno per chi affronta la prova più dura, i bambini in cura. Un modo semplice, ma potente, per far arrivare vicino un po’ di speranza. Quando un’iniziativa si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Oggi questo scatto racconta molto più di una consegna ufficiale. È il risultato di tutte le persone che il 17 dicembre hanno scelto di sedersi sulle poltrone Di Benedetto Parrucchieri, trasformando un appuntamento di bellezza in un aiuto concreto per i piccoli pa - facebook.com facebook
