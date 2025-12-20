i nostri libri del 2025 consigli di lettura foglianti

Carlo Masala. “Se la Russia attacca l’Occidente” (Rizzoli); Filippo Sgubbi “Il diritto penale totale” (il Mulino) Emmanuel Carrère “L’Avversario” (Adelphi) Non uno, ma tre consigli, tre letture necessarie, per provare a capire dove siamo, per provare a capire di cosa parliamo, per provare a ricordarci come dobbiamo scrivere. Tre libri, tre consigli. Carlo Masala, Rizzoli, ha scritto un gran libro intitolato “ Se la Russia attacca l’Occidente ”. Tema: provate a proiettare le titubanze di oggi in un futuro prossimo e capirete cosa vuol dire permettere alla Russia di impossessarsi delle nostre paure. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

