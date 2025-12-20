Arezzo, 20 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 14.30 al tramonto, la chiesa di San Severo, in località San Severo (Arezzo), ospita un imperdibile appuntamento natalizio del calendario “Eventi all’Alpe di Poti” promosso da La Fattoria in Cammino e ViviAmo Poti. L’iniziativa “ I luoghi sacri di San Severo e l’Alpe di Poti” è un affascinante viaggio nel tempo attraverso parole e immagini, dedicato alla montagna cara agli aretini. Si parlerà di luoghi di culto, di memoria, di storia, di vita montana, che magicamente legano etruschi, romani, longobardi e bizantini al monte. Interverranno per l’occasione Giovanni Cardinali, che partirà dalla nascita geologica dell’alpe, Giovanni Nocentini, che focalizzerà l’attenzione su alcuni siti etruschi non conosciuti, e Marco Botti, che racconterà la storia della chiesetta romanica di San Severo e l’origine del toponimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

