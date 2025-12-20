I giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno respinto il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, evidenziando la presenza di gravi rischi per la salute fisica e psichica dei figli. La decisione si inserisce nel contesto di dubbi sull’adeguatezza dell’istruzione e sulla tutela del benessere dei minori. I Trevallion abbattano il muro di diffidenza.

L'Aquila, 20 dicembre 2025 – Permangono "gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini". Lo mettono nero su bianco i giudici della Corte d'Appello dell'Aquila che ieri ha rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, negando alla coppia anglo-australiana di Palmoli il ricongiungimento con i figli, allontanati dalla loro casa nel bosco il 20 novembre scorso. Nella sentenza ci sono aperture verso i genitori, che hanno fatto " apprezzabili sforzi di collaborazione ". Sforzi che però i giudici ritengono ancora insufficienti. Malgrado la disponibilità mostrata da Nathan e Catherine ad accogliere le sollecitazioni dell'autorità giudiziaria, serve un "definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno".

© Quotidiano.net - I gravi rischi per la salute dei bimbi e i dubbi sull’istruzione. I giudici: “I Trevallion abbattano il muro di diffidenza”

