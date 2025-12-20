I gravi rischi per la salute dei bimbi e i dubbi sull’istruzione I giudici | I Trevallion abbattano il muro di diffidenza
I giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno respinto il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, evidenziando la presenza di gravi rischi per la salute fisica e psichica dei figli. La decisione si inserisce nel contesto di dubbi sull’adeguatezza dell’istruzione e sulla tutela del benessere dei minori. I Trevallion abbattano il muro di diffidenza.
L’Aquila, 20 dicembre 2025 – Permangono “gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini”. Lo mettono nero su bianco i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila che ieri ha rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, negando alla coppia anglo-australiana di Palmoli il ricongiungimento con i figli, allontanati dalla loro casa nel bosco il 20 novembre scorso. Nella sentenza ci sono aperture verso i genitori, che hanno fatto “ apprezzabili sforzi di collaborazione ”. Sforzi che però i giudici ritengono ancora insufficienti. Malgrado la disponibilità mostrata da Nathan e Catherine ad accogliere le sollecitazioni dell’autorità giudiziaria, serve un “definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: “Gravi rischi per la salute dei bambini. Genitori superino il muro di diffidenza”, le motivazioni dei giudici sulla famiglia nel bosco
Leggi anche: Famiglia nel bosco, giudici: genitori abbattano il muro di diffidenza
Perché è pericoloso dare latte crudo ai bambini e formaggi derivati: rischi, conseguenze e come proteggersi; Giudici, genitori dei bimbi nel bosco abbattano il muro di diffidenza; Influenza australiana (dicembre 2025): sintomi, durata e cura; Vista, atropina a basso dosaggio nel collirio contro la miopia.
I gravi rischi per la salute dei bimbi e i dubbi sull’istruzione. I giudici: “I Trevallion abbattano il muro di diffidenza” - Cosa dice la sentenza con cui la Corte d’Appello ha respinto il ricorso della coppia di Palmoli contro l’allontanamento dei ... quotidiano.net
Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini» - I bambini della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia anche a Natale, ma dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che venerdì ha rigettato il ricorso presentato dai legali ... leggo.it
Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute dei bambini. Dubbi sui certificati scolastici» - I bambini della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia anche a Natale, ma dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che venerdì ... msn.com
Feneal UIL – Filca CISL e Fillea CGIL: “Anche l’età può essere una causa di aumenti dei rischi di infortuni gravi e mortali” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.