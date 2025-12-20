I “granchi“ a caccia del colpo con la capolista.

La tradizione è dalla parte del Nuoto Club Monza. Nella passata stagione, infatti, i “granchi“ si presero entrambe le sfide con la Plebiscito Padova, formazione allora appena precipitata nella cadetteria dalla Serie A2. La squadra allenata da Stefano Ingegneri s’impose per 9 a 10 in trasferta e per 13 a 9 nella piscina Pia Grande. Precedenti confortanti in vista della sfida di oggi alle 18 al Centro sportivo Plebiscito. Ma c’è un piccolo dettaglio: la graduatoria assegna ai padroni di casa veneti la qualifica di favoriti: sono in testa insieme a Modena a punteggio pieno. Il settebello biancorosso, a quota 3, per ora deve accontentarsi di una posizione di mezza classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

