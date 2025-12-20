I fumogeni accesi e la corsa accoltellando alla cieca nel centro commerciale Così Chang Wan ha ucciso 3 persone e ferito 11 a Taipei – Il video

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Taipei, dove Chang Wan ha causato tre decessi e undici feriti. Dopo aver estratto e acceso diversi fumogeni, ha creato una cortina di fumo davanti alla stazione centrale. La scena si è trasformata in una corsa confusa e pericolosa, con comportamenti imprevedibili. È un episodio che mette in luce le tensioni e i rischi legati a situazioni di emergenza improvvisate.

Ha estratto fumogeni uno dopo l'altro dal suo zainetto, accendendoli e gettandoli sull'asfalto per creare una cortina davanti alla stazione centrale di Taipei, la capitale di Taiwan. Poi, con il volto nascosto da una maschera antigas, ha estratto un coltellaccio con una lama da almeno 15-20 centimetri e si è incamminato indisturbato in mezzo al traffico verso un gruppo di astanti che lo stavano guardando terrorizzati. Dopo i primi fendenti, sferrati a caso nel mucchio, è scattato il fuggi fuggi. Il giovane è poi entrato nel centro commerciale vicino, seminando panico e sangue, prima di lanciarsi dal tetto della struttura e morire schiantandosi al suolo.

