I film delle feste Da Jarmusch a Norimberga

La programmazione cinematografica entra nel periodo più importate dell'anno, quello natalizio. Cosa vedremo in città nei giorni di festa? Il cinema Eden propone uno dei film più attesi: Norimberga, ovvero i giorni del famoso processo che ha cambiato la storia. Il superkolossal diretto da James Vanderblit segna il ritorno in grande stile di due premi Oscar dopo qualche anno di film poco importanti. Ecco Russell Crowe nel difficile ruolo del criminale nazista Hermann Goring. Ed ecco anche Rami Malek, di cui ancora ricordiamo la performance nei panni di Freddy Mercury in A bohemian rhapsody. Proiezioni alle 16, 17 e 21, mercoledì 24 ultimo spettacolo alle 17, anche in versione originale con sottotitoli lunedì alle 20.

