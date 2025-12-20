i codici di ariosto e tasso in mostra a roma

I manoscritti della Gerusalemme liberata, capolavoro di Torquato Tasso, e i Frammenti autografi dell’ Orlando furioso di Ludovico Ariosto saranno in mostra a Roma. Così la nostra cultura conquista una vetrina nazionale. Richiesto dall’ Accademia Nazionale dei Lincei e dall’ Università di Roma La Sapienza, è stato concesso con deliberazione della giunta comunale il prestito temporaneo di due fra gli esemplari manoscritti più rilevanti delle collezioni antiche della Biblioteca Ariostea di Ferrara. Le due prestigiose opere, entrambe autografe, faranno parte dell’esposizione intitolata ’Come nascono i classici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

