I burro corpo sotto i 20 euro che ti salvano la pelle d’inverno

L’ inverno non fa sconti alla pelle. Dopo la doccia tira terribilmente, sotto i jeans pizzica e sulle gambe diventa opaca. Inutile girarci intorno: il freddo, l’aria secca dei riscaldamenti e gli sbalzi di temperatura mettono a dura prova il benessere della pelle d’inverno. Le creme leggere dell’estate non bastano più, in questa stagione serve qualcosa di più ricco, avvolgente e soprattutto efficace. È qui che entrano in gioco i burro corpo. Texture dense, nutrienti, perfette per creare una barriera protettiva e restituire comfort immediato alla pelle secca e disidratata. La buona notizia è che non serve spendere una fortuna per avere una pelle di velluto anche d’inverno, su Amazon infatti si possono trovare burro corpo che costano meno di 20 euro che fanno esattamente quello che promettono, con recensioni favolose e alta efficacia. 🔗 Leggi su Dilei.it

La crema corpo che garantisce 48 ore di idratazione è sempre stata sotto il nostro naso. La trovi in tutti i negozi e costa pochissimo - NIVEA Crema Corpo Burro di Cacao non è un semplice idratante; è un invito a riscoprire il proprio corpo attraverso una texture che ha la consistenza sontuosa di un dessert d’alta pasticceria e la ... dilei.it

Dermovitamina. Gorni Kramer · Femminilità. La pelle secca ama le cose semplici: una texture ricca, che si assorbe subito, e un effetto morbidezza che dura a lungo. È esattamente quello che fa Calmilene Burro Corpo: nutre, idrata e lascia la pelle vellutata… - facebook.com facebook