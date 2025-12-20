È stato ufficializzato sabato 13 dicembre, in occasione della festa di Natale nello stabilimento Honda di Atessa, il progetto “Dakar 2027: là dove il sogno incontra la leggenda”. Un’iniziativa che racconta la storia di un territorio, l’Abruzzo, destinato a legarsi indissolubilmente al deserto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Honda presenta il progetto “Dakar 2027”: l'Abruzzo nella corsa più epica del mondo con il pilota Iarno D’Orsogna

Honda alla Dakar 2027: progetto ufficiale, CRF 450 RX Rally e Iarno D’Orsogna protagonista [FOTO] - Honda prenderà parte alla Dakar 2027, una partecipazione che la Casa giapponese ha ufficialmente presentato qualche giorno fa, durante la tradizionale festa di Natale presso lo stabilimento di Atessa ... msn.com