Honda presenta il progetto Dakar 2027 | l' Abruzzo nella corsa più epica del mondo con il pilota Iarno D’Orsogna
È stato ufficializzato sabato 13 dicembre, in occasione della festa di Natale nello stabilimento Honda di Atessa, il progetto “Dakar 2027: là dove il sogno incontra la leggenda”. Un’iniziativa che racconta la storia di un territorio, l’Abruzzo, destinato a legarsi indissolubilmente al deserto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
