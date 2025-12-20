Hojlund show in Supercoppa | trascina il Napoli in finale
La notte di Riad ha acceso definitivamente i riflettori su Rasmus Hojlund, protagonista assoluto della semifinale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Supercoppa, Neres e Hojlund stendono il Milan: Napoli in finale
Leggi anche: Supercoppa Italiana, Napoli in finale: Neres e Hojlund battono il Milan
Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Pagelle Napoli-Milan: Lobotka brilla e Hojlund trascina. De Winter e Maignan i peggiori in campo; Supercoppa italiana: Bologna-Inter: la sequenza dei rigori Video; Napoli - Milan 2 - 0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa.
Hojlund show in Supercoppa: trascina il Napoli in finale - Hojlund show in Supercoppa: trascina il Napoli in finale La notte di Riad ha acceso definitivamente i riflettori su Rasmus Hojlund, protagonista assoluto ... forzazzurri.net
Hojlund show in Supercoppa. Il Napoli passa grazie all'attaccante che serviva al Milan - Rasmus Hojlund, miglior marcatore stagionale del Napoli con sette reti, è diventato il primo giocatore danese di sempre a trovare la rete in un. tuttomercatoweb.com
NAPOLI - MILAN 2-0 | SUPERCOPPA ITALIANA ? HOJLUND TRASCINA IL NAPOLI IN FINALE!
#Hojlund show e critiche a @mmseize: #NapoliMilan, le reazioni #social dei #tifosi - #Supercoppa #SupercoppaItaliana #EASportsFCSupercup @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan x.com
Hojlund show e Napoli in finale di Supercoppa: Milan eliminato, scintille tra Conte e Allegri https://tinyurl.com/4ksb3rmc - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.