Antonio Conte dovrebbe affidarsi ancora a Rasmus Hojlund e David Neres in attacco per la finale di Supercoppa contro il Bologna, prevista per lunedì alle 20. I due sono stati i giocatori che hanno preso parte a più gol del Napoli in questa stagione. Neres e Hojlund i calciatori più prolifici del Napoli. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Il danese e il brasiliano, strana coppia ma vincente. Conte ha combinato un re artico con un asso sudamericano dal 22 novembre, il giorno della sua rivoluzione d’autunno, e i risultati sono stati molto convincenti: 7 gol in due su 11 realizzati dal Napoli in otto partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund e Neres il re artico e l’asso sudamericano, protagonisti della rivoluzione d’autunno di Conte (CorSport)

