Serata importante per la regular season della ICE Hockey League 2025-2026. In programma c’erano cinque match con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, era ospite in casa dell’Olimpia Lubiana e ha centrato una vittoria importante che porta i gialloneri a raggiungere gli sloveni al terzo posto. HK OLIMPIA LUBIANA-VAL PUSTERIA 1-4 Occorrono appena 11 secondi ai gialloneri per sbloccare il punteggio. Ci pensa Ierullo su assist di Ticar per l’1-0 immediato. I Lupi non si fermano e raddoppiano all’11:23 con Bardreau su assist di Lauridsen, quindi arriva anche il 3-0 si Mantlinger al 19:20 su assist di Frycklund. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria sbanca Lubiana e si porta al terzo posto della classifica di ICE League

Leggi anche: Hockey ghiaccio: Val Pusteria batte Bolzano nel derby di ICE League

Leggi anche: Hockey ghiaccio, vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Hockey ghiaccio, Val Pusteria sbanca Lubiana e si porta al terzo posto della classifica di ICE League; Vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella 29ª giornata di ICEHL 2025/26; Hockey ghiaccio: Bolzano e Val Pusteria vanno a segno nell’ICE League; Vittoria per il Valpusteria in trasferta a Lubiana.

L’HC Falkensteiner Val Pusteria si guadagna tre punti all’Hala Tivoli. - Senza Nicholas Saracino, Henry Bowlby e Tommy Purdeller e con alcuni giocatori sul ghiaccio ma in “odore di influenza”, il Val Pusteria vince ... hockeytime.net