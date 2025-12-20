Hockey ghiaccio Val Pusteria sbanca Lubiana e si porta al terzo posto della classifica di ICE League
Serata importante per la regular season della ICE Hockey League 2025-2026. In programma c’erano cinque match con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, era ospite in casa dell’Olimpia Lubiana e ha centrato una vittoria importante che porta i gialloneri a raggiungere gli sloveni al terzo posto. HK OLIMPIA LUBIANA-VAL PUSTERIA 1-4 Occorrono appena 11 secondi ai gialloneri per sbloccare il punteggio. Ci pensa Ierullo su assist di Ticar per l’1-0 immediato. I Lupi non si fermano e raddoppiano all’11:23 con Bardreau su assist di Lauridsen, quindi arriva anche il 3-0 si Mantlinger al 19:20 su assist di Frycklund. 🔗 Leggi su Oasport.it
