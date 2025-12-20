Ho trovato questi sei cuccioli Ma ad abbandonarli è stata lei | incastrata dalle telecamere

Busto Garolfo (Milano), 20 dicembre 2025 – Finta animalista smascherata dagli agenti della polizia locale di Busto Garolfo. Il fatto è accaduto mercoledì, quando al comando di polizia locale di Busto Garolfo è giunta una chiamata che denunciava la presenza di sei cuccioli di cane abbandonati nella zona industriale della frazione di Olcella. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno raccolto la testimonianz a di una donna di origine latino-americana, autrice della telefonata. In una scatola erano sistemati sei piccoli cuccioli di pastore maremmano, apparentemente in buono stato di salute. Come vuole la procedura, gli animali sono stati presi in carico dagli agenti e consegnati al canile di Legnano per la custodia in attesa di adozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

