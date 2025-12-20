Hideo Kojima paragona l’IA agli smartphone e crede che non sia possibile tornare indietro
Negli ultimi anni l’ intelligenza artificiale è diventata uno dei temi più discussi nel mondo dei videogiochi. Tra timori, entusiasmi e polemiche, anche le voci più autorevoli dell’industria stanno prendendo posizione. Hideo Kojima, celebre game director giapponese, ha offerto una visione chiara e pragmatica sull’argomento, precisando che per lui, l’IA è paragonabile all’arrivo degli smartphone: inizialmente criticata, oggi indispensabile. E soprattutto, impossibile da ignorare o cancellare. Kojima sottolinea (grazie Insider Gaming ) che frasi come “non dovremmo usare l’IA” o “l’IA è inutile” non hanno più senso. 🔗 Leggi su Game-experience.it
