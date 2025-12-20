Negli ultimi anni l’ intelligenza artificiale è diventata uno dei temi più discussi nel mondo dei videogiochi. Tra timori, entusiasmi e polemiche, anche le voci più autorevoli dell’industria stanno prendendo posizione. Hideo Kojima, celebre game director giapponese, ha offerto una visione chiara e pragmatica sull’argomento, precisando che per lui, l’IA è paragonabile all’arrivo degli smartphone: inizialmente criticata, oggi indispensabile. E soprattutto, impossibile da ignorare o cancellare. Kojima sottolinea (grazie Insider Gaming ) che frasi come “non dovremmo usare l’IA” o “l’IA è inutile” non hanno più senso. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Hideo Kojima paragona l’IA agli smartphone e crede che non sia possibile tornare indietro

Leggi anche: OD è unico: persino Hideo Kojima non sa “cosa sia e nemmeno se funzionerà”

Leggi anche: Hideo kojima risponde al caso zerocalcare e provoca polemiche chiedendo scusa agli italiani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'IA è qui per restare: Hideo Kojima difende la tecnologia a la paragona agli smartphone - In un periodo in cui sempre più studi videoludici si affidano all'IA, ricevendo anche forti critiche dalle proprie community, Hideo Kojima invita alla calma. it.ign.com