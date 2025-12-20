Hera un partner fondamentale Il Carlino pilastro del territorio è un investimento in cultura

Hera è main partner della mostra in tour per i 140 anni del Carlino. Giuseppe Gagliano, direttore centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera, spiega i motivi di questa scelta. Una mostra in tour per descrivere 140 anni di storia. Un anniversario che culmina con questa esposizione partita ieri da Bologna, e che toccherà nel 2026 altre 6 città di Emilia-Romagna e Marche. “Il nostro ruolo è quello di un partner responsabile e radicato nel territorio, che riconosce il valore della cultura e della memoria collettiva come fattore di coesione e sviluppo delle comunità. Il sostegno alle iniziative per i 140 anni de il Resto del Carlino, e in particolare a questa mostra, si inserisce pienamente nel nostro approccio di creazione di valore condiviso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

