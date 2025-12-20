Hamilton abbattuto è tutto vero | la sentenza sciocca la Formula Uno
Lewis Hamilton continua ad essere sotto attacco per la sua situazione in Formula Uno. Ma ora anche le sue vittorie sono nel mirino. L’ultima stagione in casa Ferrari è stata piuttosto deludente, specialmente per il pluricampione britannico Lewis Hamilton. Il pilota di Formula Uno era uno degli uomini più attesi ma la sua stagione è . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Hamilton distrutto, arriva la dura sentenza sulla Ferrari: polemica in Formula Uno
Leggi anche: Formula Uno, che mazzata per Norris: la sentenza sul Mondiale non lascia dubbi
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Lewis Hamilton ieri ha ottenuto la terza uscita in Q1 consecutiva. Il pilota si è presentato ai media parecchio abbattuto, e non aveva le forze per commentare l'accaduto Foto - X: fiagirly #F1 #F1News #newsf1 #motorsport #f12025 #formula1 #ferrari #hamilt - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.