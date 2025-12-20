Hai vinto tu! The Voice Senior un vero trionfo | Quella voce meravigliosa

C’è un momento, nelle finali televisive, in cui il tempo sembra rallentare e resta solo la voce. È accaduto anche nell’atto conclusivo della sesta edizione di The Voice Senior, quando Francesco De Siena ha preso il centro del palco e ha trasformato una canzone in una dichiarazione d’identità. Un’esecuzione pulita, intensa, che ha messo d’accordo pubblico e giuria e lo ha portato sul gradino più alto del podio. La finale si è aperta con un clima di festa e di condivisione, suggellato dall’esibizione corale dei concorrenti e dalla presenza di Umberto Tozzi come ospite. Poi, uno dopo l’altro, i finalisti si sono alternati nelle varie manche, fino al verdetto del televoto che ha incoronato il concorrente del team Nek. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Franco canta “Una città per cantare” di Ron | The Voice Senior Italy Blind Auditions

"Noooo ma Francesco, Francesco hai vinto, ma che meraviglia!" Quasi non ci crede Nek che al primo colpo nel suo primo anno di giuria a The Voice porta alla vittoria Francesco de Siene della sua squadra tra la commozione generale soprattutto della famiglia - facebook.com facebook

AND THE WINNER IS... FRANCESCO DE SIENA ha vinto questa edizione di #TheVoiceSenior x.com