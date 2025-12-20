Ha perso la città un ritratto poetico dell’Italia urbana Insegnare con le canzoni

"Ha perso la città" di Nicolò Fabi (2016) è un ritratto poetico dell’Italia urbana. In questa canzone, il cantautore romano costruisce un inventario impietoso ma lucidissimo della trasformazione urbana contemporanea. Non racconta una città precisa, ma tutte le città, diventate luoghi di passaggio più che di incontro, spazi funzionali più che comunità vive. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: «Con le questioni di genere l’Onu ha perso la bussola: serve la pace», il capo dell’agenzia atomica Grossi si candida a segretario (con l’appoggio dell’Italia)

Leggi anche: Simone Cristicchi e “Le poche cose che contano”: un inno alla semplicità che salva. Insegnare con le canzoni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Almeno 37 persone hanno perso la vita nella città sull'oceano Atlantico. Gli abitanti lamentano di essere stati abbandonati dalle istituzioni. Il punto con Nadia Addezio #marocco2025 #safi #crisiclimatica #fosfati #inquinamentoambientale #alluvioni #GENZ212 - facebook.com facebook