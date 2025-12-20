Ha 24 anni il nuovo casaro della Latteria sociale Stallone di Villanova

“Da far tremar le vene e i polsi”: si perdoni la celebre locuzione dantesca, ma in effetti ben si addice al compito che attende il nuovo casaro della Latteria sociale “Stallone” di Villanova, uno dei caseifici di Grana Padano tra i più importanti della provincia, una cooperativa incardinata nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

