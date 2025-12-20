Gussola mamma subisce da anni le violenze del figlio 25enne | salvata dai carabinieri

Gussola (Cremona), 20 dicembre 2025 – Da anni insulti e botte alla mamma. Sono scattate venerdì mattina le manette per un 25enne di Gussola. I Carabinieri della locale stazione hanno eseguito nei confronti del ragazzo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Cremona perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati. La misura consegue ad un’attività di indagine svolta dai Carabinieri di Gussola a seguito della denuncia presentata dalla madre del 25enne che aveva riferito di continue ingiurie e minacce anche di morte, di percosse avvenute in più occasioni e del furto di denaro che subiva da parte del figlio, che spesso agiva sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

