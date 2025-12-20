Guri Schwarz | Il nuovo pericolo è l’antisemitismo dei buoni sentimenti

Il conflitto in Medio Oriente ha suscitato nuove forme di antisemitismo, spesso mascherate da buoni sentimenti. Questa “versione” del pregiudizio si basa su interpretazioni semplificate della realtà, che rischiano di mettere in discussione la memoria della Shoah. Guri Schwarz evidenzia come sia importante mantenere un’analisi equilibrata e consapevole, evitando di cadere in posizioni che possano nuocere alla comprensione storica e alla convivenza.

Il conflitto in Medio Oriente ha alimentato una nuova specie di "antisemitismo dei buoni sentimenti", frutto di posizioni eterogenee e di una lettura che riduce la realtà a un confronto tra buoni e cattivi, rimettendo in discussione l'efficacia stessa della memoria della Shoah. Ne è convinto Guri Schwarz, professore di Storia contemporanea all'Università di Genova, dove dirige il Centro per la storia del razzismo e dell'antirazzismo nell'Italia contemporanea. La preoccupa l'ondata di antisemitismo che sta attraversando l'Italia? È prodotta solamente dalla vicenda palestinese? Un sondaggio Swg del settembre scorso riportava che il 15% degli intervistati ritenesse giustificati atti di violenza contro persone per la loro religione ebraica in relazione al conflitto in Medio Oriente.

