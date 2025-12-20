GUIDA TV 20 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
x Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:25 01:35 Ballando con le Stelle ultima puntata Telethon Show Talent Carity-Show Rai2 21:20 23:00 S.W.A.T. 1ªTv Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:25 23:25 Indovina chi Viene a Cena BlobRedux Inchieste Video-frammenti Rete 4 21:30 00:40 La Promessa 1ªTv La Prima Pietra Serie Tv Film Canale 5 21:55 01:20 Il Volo: Viaggio nel Tempo R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 23:15 Shrek Gremlins Film Film La7 21:15 00:00 In Altre Parole. 🔗 Leggi su Bubinoblog
