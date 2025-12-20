Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c'è il Napoli | la scelta ricade su Colombo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arbitro Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia ma c'è il Napoli e così sarà Andrea Colombo a dirigere l'atto conclusivo della Final Four. Un caso unico che fa discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Supercoppa Italiana, Guida shock: arbitrerà la finale ma soltanto se non ci sarà quella squadra! La rivelazione

Leggi anche: Napoli il riscatto contro il Milan vale la finale della Supercoppa italiana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Dna sulle unghie di Chiara non è di Stasi; Ci voleva l’assalto pro Pal alla «Stampa» per arrestare la furia di Askatasuna; Cgil choc: «Vince lo Stato di diritto»; Guida non potrà arbitrare il Napoli lunedì: era stato designato per la finale di Supercoppa.

guida era designato finaleGuida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c’è il Napoli: la scelta ricade su Colombo - L'arbitro Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia ma c'è il Napoli e così sarà Andrea Colombo a dirigere l'atto ... fanpage.it

guida era designato finaleIl Mattino – Marco Guida non arbitrerà la finale di Supercoppa Italiana - L'arbitro Marco Guida, virtualmente designato per la finale di Supercoppa Italiana, non arbitrerà la partita menzionata. mondonapoli.it

guida era designato finaleIL MATTINO - Supercoppa Italiana, Napoli in finale: non arbitrerà Guida, la situazione - Il Mattino scrive a proposito della finale di Supercoppa Italiana: "Intanto sicuro lunedì non ci sarà Marco Guida, l'arbitro che era stato virtualmente designato per una finale di Supercoppa senza Nap ... napolimagazine.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.