Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c'è il Napoli | la scelta ricade su Colombo
L'arbitro Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia ma c'è il Napoli e così sarà Andrea Colombo a dirigere l'atto conclusivo della Final Four. Un caso unico che fa discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lunedì non ci sarà Marco Guida, che era virtualmente designato per la Finale di Supercoppa italiana senza il Napoli, con gli azzurri in Finale l'arbitro di Torre Annunziata non potrà dirigere la partita di lunedì 22 dicembre! Fonte: ll Mattino - facebook.com facebook
