Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c'è il Napoli | la scelta ricade su Colombo

L'arbitro Marco Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana in Arabia ma c'è il Napoli e così sarà Andrea Colombo a dirigere l'atto conclusivo della Final Four. Un caso unico che fa discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guida non potrà arbitrare il Napoli lunedì: era stato designato per la finale di Supercoppa.

