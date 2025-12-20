Alla fine, lo si dice apertamente, a oltre 24 anni dalle Torri Gemelle di New York: terrorismo diffuso e guerre (Ucraina e Medio Oriente su tutte) hanno messo e stanno mettendo bastoni tra le ruote a economie ‘sensibili’ come quella del turismo e del vino. In un’icona: Senese e Chianti, tra le altre. Exit strategy: affinare la mente per trovare vie alternative e risolutive. Vediamo: "La crisi nel trasporto internazionale, dovuta soprattutto a guerre, terrorismo e tensioni geopolitiche, sta cambiando le regole dell’export anche nel vino. Oggi non basta vendere, bisogna saper far arrivare il prodotto a destinazione nelle giuste condizioni e con costi sostenibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Guerre, dazi, crisi dei trasporti. Export del vino in difficoltà"

Leggi anche: Un anno sotto i riflettori: "Consumi ed export. Pesano guerre e dazi. Ma l’occupazione sale"

Leggi anche: Alimentari, vino e farmaci: crolla l’export, così i dazi affossano il Made in Italy

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guerre, dazi, crisi dei trasporti. Export del vino in difficoltà; Broker vino: «Crisi trasporto internazionale cambia regole dell’export».

"Guerre, dazi, crisi dei trasporti. Export del vino in difficoltà" - Alla fine, lo si dice apertamente, a oltre 24 anni dalle Torri Gemelle di New York: terrorismo diffuso e guerre (Ucraina e Medio Oriente su tutte) hanno messo e stanno mettendo bastoni tra le ruote a ... lanazione.it