Guerre dazi crisi dei trasporti Export del vino in difficoltà
Alla fine, lo si dice apertamente, a oltre 24 anni dalle Torri Gemelle di New York: terrorismo diffuso e guerre (Ucraina e Medio Oriente su tutte) hanno messo e stanno mettendo bastoni tra le ruote a economie ‘sensibili’ come quella del turismo e del vino. In un’icona: Senese e Chianti, tra le altre. Exit strategy: affinare la mente per trovare vie alternative e risolutive. Vediamo: "La crisi nel trasporto internazionale, dovuta soprattutto a guerre, terrorismo e tensioni geopolitiche, sta cambiando le regole dell’export anche nel vino. Oggi non basta vendere, bisogna saper far arrivare il prodotto a destinazione nelle giuste condizioni e con costi sostenibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Guerre, dazi, crisi dei trasporti. Export del vino in difficoltà; Broker vino: «Crisi trasporto internazionale cambia regole dell’export».
"Guerre, dazi, crisi dei trasporti. Export del vino in difficoltà" - Alla fine, lo si dice apertamente, a oltre 24 anni dalle Torri Gemelle di New York: terrorismo diffuso e guerre (Ucraina e Medio Oriente su tutte) hanno messo e stanno mettendo bastoni tra le ruote a ... lanazione.it
