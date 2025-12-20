Guerra iniziato l’attacco Usa | Trump ha deciso

Aerei da combattimento ed elicotteri d’attacco delle forze armate statunitensi hanno condotto una vasta operazione contro obiettivi dell’Isis in diverse aree della Siria centrale. L’azione, resa nota dal New York Times sulla base di fonti informate, avrebbe preso di mira numerose infrastrutture considerate strategiche per il gruppo jihadista. Stando alle prime ricostruzioni, i velivoli Usa avrebbero sorvolato per ore zone ritenute roccaforti jihadiste, colpendo con munizionamento di precisione una serie di basi logistiche, depositi e postazioni operative riconducibili allo Stato islamico. Le operazioni si sarebbero svolte principalmente in aree desertiche e rurali, dove il gruppo continua a muoversi sfruttando la conformazione del territorio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

