Guendouzi duro dopo Lazio Cremonese | Del premio non mi importa volevo vincere
Matteo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio, ha espresso la sua delusione dopo la partita contro Lazio Cremonese. Nonostante abbia ricevuto il riconoscimento di miglior in campo da DAZN, le sue parole evidenziano come il suo obiettivo principale fosse la vittoria, piuttosto che il premio individuale. Guendouzi si mostra concentrato sulla prestazione della squadra e sulla volontà di migliorare nelle prossime gare.
Inter News 24 Guendouzi, centrocampista francese biancoceleste nonché migliore in campo per DAZN, non nasconde la delusione: parole forti. Al termine di Lazio Cremonese, Mattéo Guendouzi non usa giri di parole. Premiato come migliore in campo da DAZN, il centrocampista della Lazio ha mostrato tutta la propria frustrazione per un risultato che non ha soddisfatto né lui né l’ambiente biancoceleste. Il francese ha parlato con grande schiettezza ai microfoni dell’emittente, mettendo subito in chiaro le proprie priorità: «Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere la partita». 🔗 Leggi su Internews24.com
