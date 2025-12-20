Guendouzi duro dopo Lazio Cremonese | Del premio non mi importa volevo vincere

Matteo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio, ha espresso la sua delusione dopo la partita contro Lazio Cremonese. Nonostante abbia ricevuto il riconoscimento di miglior in campo da DAZN, le sue parole evidenziano come il suo obiettivo principale fosse la vittoria, piuttosto che il premio individuale. Guendouzi si mostra concentrato sulla prestazione della squadra e sulla volontà di migliorare nelle prossime gare.

Lazio, Guendouzi: "Non mi interessa un cazzo di questo trofeo, mi interessava vincere" - Il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara: "Non me ne frega un cazzo di essere il migliore. tuttomercatoweb.com

DAZN - Lazio, Guendouzi: "Io migliore in campo? Mi interessava solo vincere la partita" - Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari contro la Cremonese: "Non me ne frega un c***o di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere ... napolimagazine.com

Mattei duro: «La Lazio si sta ridimensionando. Mercato fermo e rosa indebolita: il decimo posto non è un caso. Guendouzi Il migliore, ma con loro non avrebbe giocato» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.