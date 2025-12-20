Gubbio alla prova del Pineto | Voglio qualcosa in più
Parte dalle buone notizie mister Di Carlo per presentare la tanto difficile quanto importante partita di oggi sul campo del Pineto quinto in classifica, con calcio d’inizio alle 17.30. "Recuperiamo i due squalificati, Signorini e Podda. La Mantia sta molto meglio, anche Saber e Carraro. Non voglio più parlare di emergenza. Dobbiamo andare a Pineto ed essere combattivi contro una squadra aggressiva che sta bene. Dobbiamo vincere i duelli: loro corrono molto, chi vince i duelli e le seconde palle avrà più possibilità di vincere la gara". Poi analizza più in profondità gli avversari, a partire dal loro miglior giocatore, l’ala Bruzzaniti: "Bisogna raddoppiarlo – commenta Di Carlo – anche se quando viene raddoppiato trova comunque il modo di metterti in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
