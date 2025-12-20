Le opere del grande artista italiano contemporaneo Riccardo Guarneri accanto a una selezione di incisioni originali del maestro della luce europeo Rembrandt. È questo l’abbinamento al centro della mostra Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt, che apre oggi alle ore 18 alla Galleria d’Arte Albani di via Mazzini e sarà visitabile a ingresso libero fino al 25 gennaio. L’esposizione, curata da Riccardo Freddo e Luca Baroni, nasce dalla collaborazione fra il Comune di Urbino, la Rete Museale Marche Nord, la Gallery Rosenfeld di Londra e l’associazione L’Arte in Arte e propone per la prima volta a Urbino un dialogo diretto tra due universi artistici lontani nel tempo ma accomunati da un’analoga interrogazione sulla luce come dimen-sione interiore e linguaggio della visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guarneri e Rembrandt, dialogo vero

Leggi anche: L’Istituto “Publio Virgilio Marone” apre un dialogo vero sulla giustizia e la responsabilità civile

Leggi anche: Biennale, ’Luce e oscurità’ di Luke: "Vi racconto Rembrandt e Siqueiros"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Guarneri e Rembrandt, dialogo vero; Luce che affiora: un viaggio da Rembrandt a Guarneri tra ombre e trasparenze, nel cuore rinascimentale di Urbino; A Urbino la mostra 'Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt'; Rembrandt e Guarnieri, ad Urbino un confronto sul confine tra visibile e invisibile.

Guarneri e Rembrandt, dialogo vero - Le opere del grande artista italiano contemporaneo Riccardo Guarneri accanto a una selezione di incisioni originali del maestro della ... ilrestodelcarlino.it