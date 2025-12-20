Guarneri e Rembrandt dialogo vero
Le opere del grande artista italiano contemporaneo Riccardo Guarneri accanto a una selezione di incisioni originali del maestro della luce europeo Rembrandt. È questo l’abbinamento al centro della mostra Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt, che apre oggi alle ore 18 alla Galleria d’Arte Albani di via Mazzini e sarà visitabile a ingresso libero fino al 25 gennaio. L’esposizione, curata da Riccardo Freddo e Luca Baroni, nasce dalla collaborazione fra il Comune di Urbino, la Rete Museale Marche Nord, la Gallery Rosenfeld di Londra e l’associazione L’Arte in Arte e propone per la prima volta a Urbino un dialogo diretto tra due universi artistici lontani nel tempo ma accomunati da un’analoga interrogazione sulla luce come dimen-sione interiore e linguaggio della visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: L’Istituto “Publio Virgilio Marone” apre un dialogo vero sulla giustizia e la responsabilità civile
Leggi anche: Biennale, ’Luce e oscurità’ di Luke: "Vi racconto Rembrandt e Siqueiros"
Guarneri e Rembrandt, dialogo vero; Luce che affiora: un viaggio da Rembrandt a Guarneri tra ombre e trasparenze, nel cuore rinascimentale di Urbino; A Urbino la mostra 'Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt'; Rembrandt e Guarnieri, ad Urbino un confronto sul confine tra visibile e invisibile.
Guarneri e Rembrandt, dialogo vero - Le opere del grande artista italiano contemporaneo Riccardo Guarneri accanto a una selezione di incisioni originali del maestro della ... ilrestodelcarlino.it
'Luce che affiora', a Urbino una mostra che mette in dialogo Guarneri con Rembrandt - Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt", questa la mostra promossa dal comune di Urbino che sarà esposta alla galleria Albani dei musei civici dal 20 dicembre al 25 gennaio. ansa.it
A Urbino la mostra 'Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt' - Un dialogo diretto tra due universi artistici lontani nel tempo ma accomunati da un'analoga interrogazione sulla luce come dimensione interiore e linguaggio della visione. msn.com
A Urbino la mostra 'Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt'. La Galleria d'Arte Albani ospiterà l'immaginario dialogo tra i due artisti #ANSA - facebook.com facebook
A Urbino la mostra 'Luce che affiora. Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt'. La Galleria d'Arte Albani ospiterà l'immaginario dialogo tra i due artisti #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.