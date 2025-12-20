Si è compiuto anche quest’anno il ‘cerchio del dono’, una dinamica concreta di solidarietà promossa dall’associazione Il Cuore Foggia, che ha unito il mondo della scuola e quello dell’ospedale in un gesto corale di vicinanza ai più piccoli.Oggi, sabato 20 dicembre, l’associazione ha consegnato un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - “Guarisci presto”, dai bambini ai coetanei ricoverati biglietti di auguri insieme a giocattoli e una tv

Leggi anche: ABC Bambini Chirurgici: nei principali negozi di giocattoli l’iniziativa “Un sacco di doni” per regalare un natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati

Leggi anche: Peluches, giocattoli e una sedia pesapersone donati ai bambini in Pediatria

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Guarisci presto”, dai bambini ai coetanei ricoverati biglietti di auguri insieme a giocattoli e una tv - L’associazione Il Cuore Foggia ha consegnato un televisore alla Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico e i giocattoli raccolti dai bambini dell’Istituto Comprensivo ‘Parisi–De Santis’ ... foggiatoday.it