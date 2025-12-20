Un anno importante quello che si sta per chiudere per Gruppo FS che ha realizzato investimenti per 18 miliardi di euro, di cui circa sette dedicati all’attuazione del PNRR. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità dei convogli alta velocità di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gruppo FS: 2025 super 18 miliardi investiti e 35mila treni riportati in orario

Leggi anche: Gruppo Fs presentato piano strategico: nel 2025 18 mld investiti, 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario

Leggi anche: Il Piano strategico del Gruppo FS: nel 2025, 18 mld investiti, 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gruppo FS: 2025 super 18 miliardi investiti e 35mila treni riportati in orario; Investimenti senza precedenti per il gruppo Fs, 18 mld solo nel 2025; Gruppo FS, Donnarumma: “Nel 2025 investimenti per oltre 18 miliardi”; Il Piano Strategico FS accelera sulla logistica.

Gruppo Fs, 18 miliardi di euro di investimenti nel 2025 - Investimenti per oltre 18 miliardi di euro nel 2025, più di 35mila treni riportati in orario, aumento dei passeggeri a livello nazionale, 577 milioni, e internazionale, 253 milioni, +15% sul 2024. guidaviaggi.it