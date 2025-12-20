Grazie tifosi, mi sento in dovere di ricambiare.

"L’appoggio da parte del tifo organizzato e lo striscione (‘Priftis non si tocca! Tirate fuori gli ‘attributi!’, ndr) mi fa molto piacere, ma allo stesso tempo mi mette ancora più pressione perché mi sento in dovere di restituirgli qualcosa. Contro Trento proveremo ad invertire la rotta dopo otto sconfitte consecutive in campionato, ma dovremo stare molto attenti, perché il loro modo di giocare non si abbina bene a quelle che sono le nostre caratteristiche". È forse una delle gare più delicate della sua carriera quella che domani, alle 19, attende Dimitris Priftis e i suoi ragazzi. Dopo aver incassato la fiducia degli ultras biancorossi che hanno invece puntato il dito contro i giocatori, mercoledì contro il Csm Oradea in Fiba Europe Cup è arrivato un successo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

