gravina duro con allegri troppa maleducazione

"> Scintille, parole forti e tensione altissima. Il confronto tra Napoli e Milan in semifinale di Supercoppa non si è consumato soltanto sul campo, ma anche a bordocampo, dove il duello verbale tra Gabriele Oriali e Massimiliano Allegri ha accompagnato l’intera partita. Un confronto acceso, degenerato in insulti reciproci, che da episodio di gara si è trasformato in un vero e proprio caso istituzionale, come ricostruisce Tuttosport. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Allegri avrebbe apostrofato il dirigente azzurro con epiteti offensivi e reiterati, davanti a decine di addetti ai lavori e alle telecamere della diretta televisiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

