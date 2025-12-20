Si dice che la Storia sia maestra di vita. Però bisogna mettersi nei banchi ed imparare. Forse non conviene nemmeno scomodare la storia, basta fermarsi alla cronaca. E in questi mesi i giornali hanno incalzato più volte l’amministrazione comunale, perché come bravi “umarelles” davanti all’involucro dell’ex palazzetto dello sport bastava capire che due muratori ed una cariola non potevano essere sufficienti per quel cantiere. Perché alla fine i giornali servono anche a questo: a mettere in guardia. Non che mancassero esempi a Bergamo: chi non ricorda il contenzioso con la Dec e l’azienda ospedaliera per la costruzione del nuovo Papa Giovanni? Alla fine, per vedere completata quell’opera si misero di buon impegno le imprese bergamasche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Grandi nomi e grandi storie: al via la nuova stagione 2025/26 del Teatro degli Antei di Pratovecchio Stia

Leggi anche: Corvino sicuro sul Lecce: «Vogliamo restare piccoli tra i grandi, ma lavorando come i grandi. Sulla carta siamo da…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grandi cantieri, grandi smacchi: l’ultimo la nuova Gamec. C’è qualcosa da imparare.

Grandi cantieri, grandi smacchi: l’ultimo la nuova Gamec. C’è qualcosa da imparare - Anche stavolta, se vorremo vedere portare a termine questa nuova Gamec, converrà affidarsi alle imprese orobiche ... bergamonews.it