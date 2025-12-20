Graffignano bonifica località Pascolaro | c’è la road map per cancellare l’incubo dei rifiuti tossici

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventimila tonnellate di veleni sepolti, oltre due decenni di attesa e una ferita aperta nel cuore della Tuscia che ora, finalmente, ha una data di scadenza. Si torna a parlare di località Pascolaro, il sito di Graffignano diventato simbolo di un’emergenza ambientale molto grave. Dopo la notizia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

graffignano bonifica localit224 pascolaro c8217232 la road map per cancellare l8217incubo dei rifiuti tossici

© Viterbotoday.it - Graffignano, bonifica località Pascolaro: c’è la road map per cancellare l’incubo dei rifiuti tossici

Leggi anche: Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa: tra i punti aiuti illimitati, disarmo di Hamas ed esilio dei leader

Leggi anche: Civici in viaggio, si parte dal Nord. La road map di Onorato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Erbetti (M5s): “Zona Pascolaro-Casettone inquinata con certezza” - NewTuscia – GRAFFIGNANOBonifica Pascolaro–Casettone: dal Ministero conferme sulla contaminazione e nuovi approfondimenti. newtuscia.it

graffignano bonifica localit224 pascolaro«Pascolaro, dati Arpa pesantissimi» - Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Parlamento un’interrogazione indirizzata al ministro dell’Ambiente ... civonline.it

Graffignano – Rifiuti tossici interrati, in arrivo la prima tranche da 1,3 milioni per la bonifica del Pascolaro - Il territorio coinvolto appartiene a Graffignano, poco più di 2mila abitanti a nord di Viterbo, dove in passato sarebbero ... etrurianews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.