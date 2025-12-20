Graffignano bonifica località Pascolaro | c’è la road map per cancellare l’incubo dei rifiuti tossici
Ventimila tonnellate di veleni sepolti, oltre due decenni di attesa e una ferita aperta nel cuore della Tuscia che ora, finalmente, ha una data di scadenza. Si torna a parlare di località Pascolaro, il sito di Graffignano diventato simbolo di un’emergenza ambientale molto grave. Dopo la notizia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf, ecco la road map Usa: tra i punti aiuti illimitati, disarmo di Hamas ed esilio dei leader
Leggi anche: Civici in viaggio, si parte dal Nord. La road map di Onorato
Erbetti (M5s): “Zona Pascolaro-Casettone inquinata con certezza” - NewTuscia – GRAFFIGNANO – Bonifica Pascolaro–Casettone: dal Ministero conferme sulla contaminazione e nuovi approfondimenti. newtuscia.it
«Pascolaro, dati Arpa pesantissimi» - Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Parlamento un’interrogazione indirizzata al ministro dell’Ambiente ... civonline.it
Graffignano – Rifiuti tossici interrati, in arrivo la prima tranche da 1,3 milioni per la bonifica del Pascolaro - Il territorio coinvolto appartiene a Graffignano, poco più di 2mila abitanti a nord di Viterbo, dove in passato sarebbero ... etrurianews.it
Graffignano, richiesta d’aiuto da parte dei cittadini: “Non chiediamo miracoli, chiediamo serietà” La richiesta dei residenti, che hanno chiamato in causa in modo particolare il M5S, riguarda il consiglio comunale straordinario che si terrà il prossimo 19 dicembre - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.