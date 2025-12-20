Gospel al Carani e al Michelangelo. Toccante ’ninna nanna’ in ospedale.

Un sabato prenatalizio, un sabato che si ammanta della dolcezza delle note festive in città e in provincia. Partiamo dal teatro Michelangelo dove alle 20.30 sarà alla ribalta il Modena Gospel Chorus diretto da Johnny Borelli: "Non è solo un concerto – annunciano – ma un vero e proprio viaggio nell’anima". Attraverso le potenti armonie e il ritmo travolgente tipico della tradizione spiritual e gospel, il coro (formato da venti elementi) trasforma ogni brano in un messaggio di speranza e condivisione. Nel segno del gospel anche la serata al teatro Carani di Sassuolo dove arriveranno Eric Waddell & The Abundant Life Singers da Baltimora: cresciuto negli anni, fino a diventare uno dei principali cori gospel degli Stati Uniti, il gruppo ha partecipato a un’innumerevole serie di eventi, dal Bobby Jones Gospel, al Gospel Heritage al Kennedy Center, alle inaugurazioni presidenziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

