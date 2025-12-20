Lily Collins ha sfoderato nel press tour di Emily in Paris 5, disponibile su Netflix, un micro caschetto affilato. Geometrico e angolare, s'ispira a quello leggendario di Victoria Beckham al tempo delle Spice. La star lo sfoggia anche nella serie Tv cult di cui è protagonista. Ma questo è solo l'ultimo dei suoi hairstylist che ci faranno prendere appuntamento dal parrucchiere in 3,2,1. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Lily Collins, regina delle acconciature più cool. Ora tocca al micro bob ispirato a Victoria Beckham far sognare

Leggi anche: Lily Collins, in quanto “millennial”, ha una passione per le Spice Girls, in particolare per Victoria Beckham: il loro incontro è virale

Leggi anche: Goodhairday: Victoria Beckham, tre vite in trecento colpi di testa (o giù di lì)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

#Goodhairday: Lily Collins, dai colpi di testa sempre à la page - Lily Collins è pronta a dispensare perle di bellezza: Emily in Paris 4 debutta il 15 agosto su Netflix ed è uno degli appuntamenti più attesi per aggiornare i propri hair vibes. vanityfair.it