Goggia occasione mancata | errore nella discesa in Val d’Isère finisce lontana dal podio
Val d’Isère. Occasione mancata. Dopo il quarto e il terzo posto nelle prime due discese stagionali lo scorso weekend a St. Moritz, Sofia Goggia in Val d’Isère porta a casa un 8° posto che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come è arrivata: a causa di un errore nella parte centrale in una fase in cui stava dominando la classifica e i tempi. Sulla pista delle Alpi francesi la bergamasca arrivava sull’onda lunga dei buoni risultati iniziali e con tanta fiducia, data anche dall’ottimo primo posto nell’ultima prova cronometrata della giornata di venerdì. E si è visto: partenza perfetta, primi tre settori magistrali prendendo velocità con una traiettoria pulita e una spiata sciolta, arrivando fino a mettere 4 decimi di vantaggio tra il suo tempo e i parziali dell’austriaca Cornelia Hütter, riferimento cronometrico fino a quel momento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
