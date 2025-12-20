Val d’Isère. Occasione mancata. Dopo il quarto e il terzo posto nelle prime due discese stagionali lo scorso weekend a St. Moritz, Sofia Goggia in Val d’Isère porta a casa un 8° posto che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come è arrivata: a causa di un errore nella parte centrale in una fase in cui stava dominando la classifica e i tempi. Sulla pista delle Alpi francesi la bergamasca arrivava sull’onda lunga dei buoni risultati iniziali e con tanta fiducia, data anche dall’ottimo primo posto nell’ultima prova cronometrata della giornata di venerdì. E si è visto: partenza perfetta, primi tre settori magistrali prendendo velocità con una traiettoria pulita e una spiata sciolta, arrivando fino a mettere 4 decimi di vantaggio tra il suo tempo e i parziali dell’austriaca Cornelia Hütter, riferimento cronometrico fino a quel momento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: brutto errore per Goggia, aveva un vantaggio abissale

Leggi anche: Cornelia Huetter vince la discesa di Val d’Isere, ennesima beffa per Pirovano. Grave errore per Goggia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Goggia, occasione mancata: errore nella discesa in Val d’Isère, finisce lontana dal podio - Sofia perde equilibrio nel quarto settore dopo aver guadagnato 4 decimi nei primi tre intermedi: il secondo perso la fa terminare ai margini della top 10 ... bergamonews.it