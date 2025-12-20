Go Ahead Eagles sfrutta una scappatoia per fare otto cambi in una partita | un episodio inedito
I Go Ahead Eagles hanno fatto la storia con otto sostituzioni legali in una sola partita di KNVB Cup. Un record insolito reso possibile sfruttando regole poco conosciute sui cambi e le condizioni fisiche dei calciatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contro la capolista Lione di più non si poteva. Il Go Ahead Eagles resta comunque in partita fino alla fine. A questo punto per i Kowet i playoff cominciano ad allontanarsi, ma da una squadra decima in Eredivisie non si può pretendere tutto. - facebook.com facebook
