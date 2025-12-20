Le lavoratrici e i lavoratori del negozio Globo di Parma scendono in sciopero nella giornata di oggi, sabato 20 dicembre. Le commesse e le cassiere incrociano le braccia. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato Ugl Terziario di Parma, che a fine ottobre aveva proclamato lo stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Globo, scatta lo sciopero di commesse e cassiere: "Domenica di riposo e rispetto degli orari di lavoro"

Leggi anche: Commesse e cassiere di Globo entrano in stato di agitazione: "Gravi criticità, che l'azienda continua ad ignorare"

Leggi anche: Gli orari Atm per lo sciopero di domenica 30 novembre: metro, bus e tram a rischio 4 ore

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Globo, scatta lo sciopero di commesse e cassiere: "Domenica di riposo e rispetto degli orari di lavoro" - La proclamazione da parte di Ugl Terziario: "“Nel corso dell’incontro del 18 dicembre con l'azienda le risposte fornite non sono state ritenute sufficienti a risolvere le problematiche segnalate” ... parmatoday.it

MAGIC GLOBO – La tua foto con Babbo Natale! entra nella nostra , scatta il tuo selfie e dalle 15.00 incontra : la foto stampata te la regaliamo noi! - facebook.com facebook