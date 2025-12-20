Gli Usa sequestrano un' altra petroliera venezuelana Braccio di ferro Trump-Maduro

Gli Stati Uniti hanno sequestrato un'altra petroliera venezuelana, proseguendo le misure di pressione sul governo di Caracas. La Guardia Costiera americana ha fermato la nave nelle acque internazionali del Mar dei Caraibi. Questa azione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Washington e Caracas, con un continuo braccio di ferro tra Trump e Maduro.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano i media americani, la Guardia Costiera Usa ha bloccato la nave nelle acque internazionali nel Mar dei Caraibi. I militari hanno dato supporto, con gli elicotteri che hanno trasferito l'equipaggio a bordo del tank della Guardia Costiera, agenzia che dipende dal dipartimento di Sicurezza Interna. Non si hanno ancora dettagli sulla nave, che secondo Abc sarebbe una di quelle sanzionate dagli Usa come parte della flotta che partecipa al mercato nero del petrolio venezuelano verso l'Asia. Secondo Axios invece la petroliera non figurerebbe nella lista di quelle sanzionate.

