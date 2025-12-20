Gli Usa propongono i negoziati con Russia e Ucraina a Miami Zelensky | Potrebbe esserci anche l’Ue

Gli Stati Uniti hanno proposto di ospitare a Miami nuovi colloqui diretti tra negoziatori di Ucraina e Russia, con la mediazione americana. A rivelarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato apertamente di un possibile formato trilaterale: «Ucraina, America e Russia». Secondo il leader ucraino, la partecipazione dei Paesi europei non è esclusa e anzi sarebbe «logico tenere un incontro del genere dopo aver compreso i potenziali risultati dell’incontro che ha già avuto luogo». L’eventuale vertice in Florida vedrebbe quindi Washington giocare ancora una volta un ruolo centrale nel tentativo di riaprire un canale di dialogo diretto. 🔗 Leggi su Open.online

Zelensky: 'Proposto dagli Usa un incontro con Russia e Ucraina a Miami'. Colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio - I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. ansa.it