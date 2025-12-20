Gli Usa colpiscono l’Isis in Siria

Il Comando centrale americano ha annunciato di aver colpito oltre 70 obiettivi negli attacchi contro l’Isis in Siria. «Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d’attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento», si legge in un post su X dell’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom. «Continueremo a dare la caccia senza sosta ai terroristi che cercano di nuocere agli americani e ai nostri partner nella regione», si sottolinea. La Siria. Il Centcom ha specificato che l’operazione è iniziata alle 16:00 ora di Washington (21:00 GMT) e che «oltre 100 munizioni a guida di precisione» sono state utilizzate contro posizioni occupate dallo Stato Islamico. 🔗 Leggi su Open.online

