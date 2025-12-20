Due di loro hanno interrotto qualche giorno fa lo sciopero della fame, ma altri cinque continuano a rifiutare il cibo in carcere e almeno una è in pericolo di vita. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gli otto di Palestine Action: senza cibo e senza processo

Cinque detenuti di Palestine Action ricoverati dopo 40 giorni di sciopero della fame; Londra. Condizioni critiche per i detenuti di Palestine Action, ma il governo li ignora; In sciopero della fame da 50 giorni otto attivisti ProPal: “Rischio morte concreto”.

Cinque detenuti di Palestine Action ricoverati dopo 40 giorni di sciopero della fame - La protesta coinvolge otto detenuti, alcuni in pericolo di vita; il caso è legato al bando per "terrorismo" e il ricorso all'Alta Corte è atteso entro fine anno ... laregione.ch

Un prigioniero morente ha forzato la loro mano e loro l'hanno completamente persa

Condizioni critiche per i detenuti di Palestine Action, ma Londra li ignora di Gigi Sartorelli* Nelle carceri britanniche continua lo sciopero della fame di otto attivisti del gruppo Palestine Action, definito come la maggiore iniziativa del genere nel Regno Unito da - facebook.com facebook