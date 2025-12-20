Gli Oscar su YouTube Warner a Netflix | se questa non è una rivoluzione

La decisione dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di spostare la cerimonia degli Oscar su YouTube a partire dal 2029 segna un passaggio simbolico, ma anche economico. Il mercato audiovisivo entra in una nuova fase: non più una sfida tra tv e streaming, ma una competizione più ampia per il controllo dell'attenzione, della distribuzione e della filiera del valore.

