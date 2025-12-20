GLI AVVERSARI Alvini alla guida di una corazzata Spazio in difesa per l’ex Marchizza

Entusiasmo, intraprendenza, spensieratezza, corsa, tecnica e organizzazione. Il Frosinone dell’ex mister aquilotto Massimiliano Alvini (nella foto), meritatamente in testa alla classifica, incarna tutte queste qualità. Emblematico il ruolino di marcia dei ciociari: 34 punti frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. È la squadra ad aver vinto più di tutte e aver perso di meno, con il miglior attacco del girone (31 gol all’attivo) e una difesa che ha incassato solo 14 gol. Una compagine super performante, passata dallo spauracchio della C nello scorso torneo (avrebbe disputato i playout se non fosse retrocesso il Brescia) al miracoloso campionato attuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

