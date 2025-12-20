Giuseppe Brindisi (noto giornalista e conduttore Zona Bianca su Rete 4 – Mediaset ) grande protagonista ieri al Senato. Nella splendida cornice di Sala Zuccari (Palazzo Giustiniani) Brindisi è stato insignito del prestigioso Premio “ Eccellenza Italiana 2025?, alla presenza di noti esponenti del panorama politico e istituzionale come Gianni Letta, del Consigliere Ministro degli Esteri Nicola Caputo, con gli interventi tra gli altri del Senatore Maurizio Gasparri. Proprio Gasparri ha promosso, ormai quasi due decenni fa, l’interessante iniziativa Giornate dell’Emigrazione. Iniziativa che ha aperto ieri mattina l’interessante giornata, precedendo per l’appunto la cerimonia (12^ edizione) del Premio Eccellenza Italiana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Giuseppe Brindisi al Senato: “Il 21 dicembre si torna sulla Zona Bianca”

